Испания

Стало известно, почему датчанин не перебрался в мадридский клуб.

Во вторник стало известно, что Кристиан Эриксен пополнил состав Интера, перейдя из Тоттенхэма.

Как сообщает AS, 27-летний футболист заключил предварительное соглашение с Реалом летом. Тем не менее, переход Эриксена заблокировал главный тренер команды Зинедин Зидан.

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Эриксен до последнего верил в переход в Реал, однако руководство Королевского клуба не сумело переубедить французского специалиста.

В текущем сезоне Эриксен провел 20 матчей в АПЛ: на его счету 2 гола и 2 ассиста.

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