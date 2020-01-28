Испания

Испанец может продолжить карьеру в каталонской команде.

Главный тренер Валенсии Альберт Селадес подтвердил, что нападающий команды Родриго Морено может вскоре стать игроком Барселоны.

"Родриго очень хорош и имеет большое значение для команды. Вот почему Барселона хочет его заполучить в свои ряды, потому что он может изменить ситуацию в их команде. Переговоры открыты, и мы не будем этого скрывать. Нам повезло, что он у нас есть", — сказал Селадес Diario AS.

Ранее сообщалось, что "летучие мыши" уже в ближайшее время ответят каталонцам относительно того, отпустят ли они форварда в январе.

В текущем сезоне Родриго провел 18 матчей, забив два гола и отдав восемь результативных передач.