Барселона проявляет интерес к Тадичу

Полузащитник Аякса Душан Тадич может продолжить карьеру в Примере.
Душан Тадич, Getty Images
28 января 2020, 22:58
Барселона начала переговоры касательно Душана Тадича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, агент футболиста прибудет в Испанию в среду, чтобы провести переговоры.
Контракт Тадича с Аяксом рассчитан до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне Тадич провел 20 матчей в Эредивизи: на его счету восемь голов и пятнадцать результативных передач.
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