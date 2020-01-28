Барселона проявляет интерес к Тадичу

Испания

Полузащитник Аякса Душан Тадич может продолжить карьеру в Примере.

Барселона начала переговоры касательно Душана Тадича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, агент футболиста прибудет в Испанию в среду, чтобы провести переговоры.

Контракт Тадича с Аяксом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Тадич провел 20 матчей в Эредивизи: на его счету восемь голов и пятнадцать результативных передач.