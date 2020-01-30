Испания

Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка Испании.

В поединке 1/8 финала Кубка Испании мадридский Реал на выезде справился с Сарагосой, забив четыре безответных гола.

"Бланкос" забили по два гола в каждом тайме. Отличились Лукас, Варан, Винисиус и Бензема.

Сарагоса — Реал 0:4

Голы: Варан, 6, Васкес, 23, Винисиус, 72, Бензема, 79

Сарагоса: Ратон — Дельмас, Гриппо, Атьенца (Гути, 74), Клементе — Кагава, Игбекеме, Егуараш, Копо — Линарес (58), Перейра (Бланко, 59)

Реал: Ареоля — Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 68), Марсело — Кроос, Вальверде, Хамес — Васкес, Йович (Бензема, 73), Винисиус (Б. Диас, 73)