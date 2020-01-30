Испания

Стали известны стартовые составы команд на поединок стадии 1/8 финала Кубка Испании между каталонской Барселоной и Леганесом.

Действующий чемпион Испании уверенно смотрит в сторону завоевания одного из возможных трофеев в этом сезоне. Под эту желанную цель прекрасно подходит Кубок Испании, в котором каталонцам предстоит продолжить свой путь после сверхнеуверенной победы над Ибицей (2:1) на прошлой стадии. Замен тренерский штаб Кике Сетьена совершил не так уж и много, по сравнению с неудачной игрой против Валенсии (0:2) в чемпионате. Семеду займет место на правом фланге обороны, а Видаль сыграет в центре поля вместо Артура.

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Видаль, Бускетс, де Йонг — Месси, Гризманн, Фати.

Запасные: Пенья, Фирпо, Роберто, Умтити, Артур, Ракитич, Колладо.

Леганес: Куэльяр — Росалес, Авазием, Сиовас, Тарин, Силва — Руйбал, Оскар, Перес, Меса — Брайтвейт.

Запасные: Ломбо, Наварро, Бустинса, Омеруо, Эрасо, Родригес, Пломер.

Матч Барселона — Леганес начнется в 20:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.