Испания

Бельгиец имеет отличные шансы вновь надеть футболку мадридцев.

Как сообщает Marca, Атлетико начал переговоры с Далянь Ифан относительно трансфера крайнего полузащитника Янника Феррейра Карраско.

По данным источника, "матрасники" обратились к варианту с бельгийским футболистом после того, как сорвался переход нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани в стан мадридцев.

Отмечается, что было принято решение срочно начать диалог с китайским клубом и Карраско, который ранее уже защищал цвета Атлетико в период с 2015 по 2018 год, а также в СМИ уверены, что сделку удастся закрыть до конца трансферного окна.

В прошедшем сезоне китайской Суперлиги Карраско провел на поле 25 поединков, забив 17 голов и отдав семь ассистов.