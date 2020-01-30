Испания

Переход уругвайского форварда в мадридский клуб сорвался.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани не перейдет в мадридский Атлетико этой зимой. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны не смогли договориться об условиях контракта, поэтому 32-летний уругваец больше не входит в сферу интересов "матрасников".

Тем не менее, Атлетико может вернуться к подписанию Кавани предстоящим летом, когда контракт форварда с парижским клубом истечет.

Примечательно, что мадридский клуб также не смог договориться о сумме трансфера с ПСЖ, который требовал 25 миллионов фунтов, тогда как Атлетико был готов заплатить 15 миллионов фунтов.

Сообщается, что Кавани и его брат, по совместительству агент, уже вернулись в Париж после неудачных переговоров с руководством "матрасников".

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