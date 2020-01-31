Испания

Игрок присоединится к "сине-гранатовым" предстоящим летом.

Барселона достигла соглашения с португальской Брагой относительно перехода 20-летнего нападающего Франсишку Тринкана. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Игрок подпишет с Барселоной пятилетний контракт и переберется на Камп Ноу после завершения текущего сезона.

Барса заплатит 31 млн евро за португальца. Также "блаугранас" пропишут клаусулу в контракт игрока в размере 500 млн евро.

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