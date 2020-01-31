Испания

Реал, Барселона и остальные клубы, вышедшие в четвертьфинал, узнали своих будущих соперников.

Стали известны пары 1/4 финала Кубка Испании. Об этом сообщает Marca.

1/4 финала Кубка Испании (одноматчевое противостояние):

Реал Мадрид — Реал Сосьедад

Атлетик Бильбао — Барселона

Гранада — Валенсия

Мирандес — Вильярреал

Матчи пройдут 4-6 февраля. Хозяевами поля выступят первые команды пары.

Напоминаем, сегодня последний день зимнего трансферного окна. Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в специальной онлайн трансляции от Football.ua.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.