Реал, Барселона и остальные клубы, вышедшие в четвертьфинал, узнали своих будущих соперников.
Photo Marca
31 января 2020, 14:49
Стали известны пары 1/4 финала Кубка Испании. Об этом сообщает Marca.
1/4 финала Кубка Испании (одноматчевое противостояние):
Реал Мадрид — Реал Сосьедад
Атлетик Бильбао — Барселона
Гранада — Валенсия
Мирандес — Вильярреал
Матчи пройдут 4-6 февраля. Хозяевами поля выступят первые команды пары.
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