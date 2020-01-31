Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Испании.
РЕАЛ - АТЛЕТИКО, ФОТО GETTY IMAGES
31 января 2020, 16:59
В центральном поединке двадцать второго тура Ла Лиги Реал примет на своем поле Атлетико.
Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Зинедина Зидана. Так, коэффициент Parimatch на победу "сливочных" составляет 1,78, на ничью – 3,75, а на победу "матрасников" – 4,9.
Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,12.
Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Бензема К. забьет гол и Реал Мадрид выиграет матч: да". Коэффициент — 2,8.
Матч Реал — Атлетико начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.