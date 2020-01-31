Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Испании.

В центральном поединке двадцать второго тура Ла Лиги Реал примет на своем поле Атлетико.

Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Зинедина Зидана. Так, коэффициент Parimatch на победу "сливочных" составляет 1,78, на ничью – 3,75, а на победу "матрасников" – 4,9.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,12.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Бензема К. забьет гол и Реал Мадрид выиграет матч: да". Коэффициент — 2,8.

Матч Реал — Атлетико начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.