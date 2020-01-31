Матеус Фернандес пополнит состав Барселоны, сообщил официальный сайт каталонской команды.

21-летний футболист заключил соглашение до конца сезона-2024/25 с "блаугранас", однако присоединится к клубу 1 июля.

За трансфер своего игрока Палмейрас получит семь миллионов евро и три в качестве бонусов.

У Фернандеса прописана клаусула в размере 300 миллионов евро. 

Отметим, что Фернандес присоединился к Палмейрасу в январе прошлого года из Ботафаго. 

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