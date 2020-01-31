Леганес подписал нападающего сборной Кот-д'Ивуара

Рожер Ассале продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Рожер Ассале, ФК Леганес
31 января 2020, 23:58
Леганес заполучил в свой состав форварда Рожера Ассале, сообщил официальный сайт испанской команды.
26-летний футболист арендован "огурцами" у Янг Бойза до конца сезона.
Отметим, что Ассале является игроком сборной Кот-д'Ивуара.
В текущем сезоне Ассале провел 14 матчей в чемпионате Швецарии: на его счету четыре гола и одна результативная передача.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.