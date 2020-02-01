Испания

Испанское издание уверяет, что бразилец переедет на Пиренеский полуостров.

Виллиан не станет продлевать контракт с Челси и присоединится к Барселоне на правах свободного агента ближайшим летом, утверждает Marca.

По информации издания, Челси вел работу над продлением контракта с бразильцем, но тот захотел сменить обстановку. Отметим, что это идет вразрез с утверждениями самого Виллиана, который ранее уверял, что счастлив в Челси и хочет продлить контракт с клубом.

Виллиан, которого связывают с Барселоной с 2018 года, в нынешнем сезоне сыграл в 30 матчах во всех турнирах за Челси, отметившись пятью голами и пятью ассистами.

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