Испания

Француз защищает цвета "сливочных" с 2009 года.

Реал минимально обыграл принципиального соперника Атлетико в рамках 22-го тура испанской Примеры (1:0).

Автором единственного гола в этом матче стал Карим Бензема, который на 56-й минуте успешно замкнул передачу Ферлана Менди с левого фланга.

Интересно, что для французского нападающего этот гол стал первым в ворота Атлетико на Сантьяго Бернабеу во всех турнирах.

Стоит отметить, что Бензема выступает за "сливочных" с 2009 года, однако забить "матрасникам" на стадионе Реала ему до этого момента не удавалось.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема согласился продлить контракт с мадридским Реалом.

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