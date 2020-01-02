Испания

Авторитетное испанское издание опубликоваол свою окончательную версию списка лучших игроков года.

Завершился 2019 год и испанское издание Marca представило полную версию ТОП-100 лучших его футболистов.

В списке, к сожалению, не оказалось украинских игроков, а первое место занял обладатель Золотого мяча Лионель Месси. Но если в борьбе за ЗМ его и Вирджила ван Дейка разделили менее 1% голосов, то в этом списке разница между ними колоссальная (59% у аргентинца и 8% у нидерландца).

Но самое знаменательное событие — второе место форварда Реала Карима Бензема, который набрал 10% голосов.

Ранее мы публиковали данный рейтинг, составленный из игроков, занявших места с 51-го по 100-е.

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