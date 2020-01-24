Испания

Француз продолжит карьеру на Сантьяго Бернабеу.

Нападающий Карим Бензема продолжит выступать за Реал, согласившись на продление контракта. Об этом сообщает AS, ссылаясь на информацию радиостанции Radio Montecarlo.

По информации источника, 32-летний француз подпишет со "сливочными" соглашение еще на один год, о чем будет официально объявлено в конце текущего сезона.

Таким образом, новый контракт Бензема будет действовать до лета 2022 года. Его нынешнее соглашение с Реалом истекает в 2021 году.

Стоит отметить, что мадридский клуб решил поспешить с решением вопроса по продлению контракта с Бензема из-за ПСЖ, который пристально следил за ситуацией вокруг футболиста.

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