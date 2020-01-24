Француз продолжит карьеру на Сантьяго Бернабеу.
Карим Бензема, Getty Images
24 января 2020, 06:40
Нападающий Карим Бензема продолжит выступать за Реал, согласившись на продление контракта. Об этом сообщает AS, ссылаясь на информацию радиостанции Radio Montecarlo.
По информации источника, 32-летний француз подпишет со "сливочными" соглашение еще на один год, о чем будет официально объявлено в конце текущего сезона.
Таким образом, новый контракт Бензема будет действовать до лета 2022 года. Его нынешнее соглашение с Реалом истекает в 2021 году.
Стоит отметить, что мадридский клуб решил поспешить с решением вопроса по продлению контракта с Бензема из-за ПСЖ, который пристально следил за ситуацией вокруг футболиста.
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