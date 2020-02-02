Испания

Итальянец мог продолжить тренерскую карьеру на Камп Ноу.

Руководство Барселоны предложило экс-менеджеру Ювентуса Массимилиано Аллегри возглавить команду сразу после увольнения Эрнесто Вальверде, сообщает AS.

По данным источника, итальянский специалист отказался возглавлять каталонцев по ходу сезона, желая начать работу в клубе с межсезонной подготовки.

Также отмечается, что "блаугранас" начинали диалог с Хави, Маурисио Почеттино и Рональдом Куманом, но тренеры также не были заинтересованы в работе на данный период сезона. По итогу команду возглавил Кике Сетьен.

Ранее нынешний наставник Барсы заявил, что мечтает вместе с командой одержать победу в Лиге чемпионов.