Менеджер рассказал о целях на будущее.
Кике Сетьен, getty images
02 февраля 2020, 11:25
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что победа в Лиге чемпионов с каталонской командой — это его главная цель.
"Я бы очень хотел, чтобы на моем надгробии было сказано, что я выиграл Лигу чемпионов вместе с Барселоной".
"Мы все должны работать вместе, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Я уверен, что мы будем успешны в конечном результате", — сказал Сетьен L'Esportiu.
Ранее испанский специалист высказал свое мнение о потенциальном возвращении нападающего ПСЖ Неймара обратно в стан "блаугранас".