Испания

Менеджер рассказал о целях на будущее.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что победа в Лиге чемпионов с каталонской командой — это его главная цель.

"Я бы очень хотел, чтобы на моем надгробии было сказано, что я выиграл Лигу чемпионов вместе с Барселоной".

"Мы все должны работать вместе, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Я уверен, что мы будем успешны в конечном результате", — сказал Сетьен L'Esportiu.

Ранее испанский специалист высказал свое мнение о потенциальном возвращении нападающего ПСЖ Неймара обратно в стан "блаугранас".