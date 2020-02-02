Испания

Баски вели по ходу поединка, но умудрились проиграть.

Реал Сосьедад отправился в гости к Леганес в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Гости открыли счет на 20 минуте усилиями Исака.

Тем не менее, Леганес активно начал второй тайм и восстановил паритет после удара Омеруо. Казалось, что команды закончат при ничейной счете, но Оскар забил победный гол в компенсированное время.

Леганес — Реал Сосьедад 2:1

Голы: Омеруо, 49, Оскар, 90+5 — Исак, 20

Леганес: Сориано — Авазием, Омеруо, Бустинса — Росалес, Ресио, Меса, Силва — Эрасо (Руйбал, 58), Брайтвейт (Оскар, 80), Родригеш (Каррильо, 72)

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Элустондо, Ле Норманд, Монреаль — Порту (Барренечеа, 61), Санглальи (Эдегор, 57), Субельдиа, Гевара, Янузай — Исак (Виллиан Жозе, 71)

Предупреждения: Ресио, Каррильо, Силва — Субельдиа, Виллиан, Гевара