Баски вели по ходу поединка, но умудрились проиграть.
ЛЕГАНЕС - РЕАЛ СОСЬЕДАД, ФОТО LALIGA.ES
02 февраля 2020, 15:00
Реал Сосьедад отправился в гости к Леганес в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Гости открыли счет на 20 минуте усилиями Исака.
Тем не менее, Леганес активно начал второй тайм и восстановил паритет после удара Омеруо. Казалось, что команды закончат при ничейной счете, но Оскар забил победный гол в компенсированное время.
Леганес — Реал Сосьедад 2:1
Голы: Омеруо, 49, Оскар, 90+5 — Исак, 20
Леганес: Сориано — Авазием, Омеруо, Бустинса — Росалес, Ресио, Меса, Силва — Эрасо (Руйбал, 58), Брайтвейт (Оскар, 80), Родригеш (Каррильо, 72)
Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Элустондо, Ле Норманд, Монреаль — Порту (Барренечеа, 61), Санглальи (Эдегор, 57), Субельдиа, Гевара, Янузай — Исак (Виллиан Жозе, 71)
Предупреждения: Ресио, Каррильо, Силва — Субельдиа, Виллиан, Гевара