Испания

В испанской Сегунде состоится встреча украинцев.

В рамках 26-го тура испанской Сегунды Реал Овьедо в родных стенах примет Альбасете.

В данном поединке болельщики станут свидетелями противостояния двух украинцев. У хозяев в стартовом составе место в рамке займет Андрей Лунин, для которого данный поединок станет 4-м в составе Овьедо. В предыдущих трех Андрей пропустил 4 гола.

Альбасете на острие атаки будет сопровождать Роман Зозуля. Для форварда данный матч станет 23-м в Сегунде в текущем сезоне. Украинец отметился 3 голами и 1 ассистом.

Поединок Реал Овьедо — Альбасете начнется в 21:30 по киевском времени.

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