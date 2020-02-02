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  • Испания

    02 февраля 2020, 21:36

    Алькасер забил гол в дебютном матче за Вильярреал и помог обыграть Осасуну, Севилья дома не смогла обыграть Алавес

    Вашему вниманию результаты двух поединков Ла Лиги.

    Пако Алькасер, photo Villarreal CF
    Пако Алькасер, photo Villarreal CF 02 февраля 2020, 21:36

    К завершению подошли два поединка 22-го тура испанской Ла Лиги. Севилья на Рамон Санчес Писхуан не сумела переиграть Алавес.

    Севилья — Алавес 1:1
    Голы: Окампос, 77 (пен) — Хоселу, 70.

    Севилья: Вацлик — Навас, Сола, Кунде, Родригес — Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 51) — Окампос, Де Йонг (Эн-Несири, 78), Нолито (Сусо, 51).

    Алавес: Пачеко — Агиррегабирия (Сайнц, 87), Магальян, Лагуардия, Наварро, Дуарте — Гарсия, Фейса (Риоха, 58), Камараса — Хоселу, Берк (Понс, 58).

    Предупреждения: Родригес, Васкес — Лагуардия.

    В свою очередь, Вильярреал в родных стенах уверенно обыграл Осасуну. Пако Алькасер отличился голом в дебютном матче за "желтую субмарину".

    Вильярреал - Осасуна 3:1
    Голы: Пако, 45+1, Пенья, 54, Касорла, 59 (пен) — Аридане, 48.

    Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Мори, Гаспар — Касорла, Иборра, Тригерос (Замбо, 67), Гомес — Морено (Чуквуэзе, 55), Пако (Ниньо, 78).

    Осасуна: Эррера — Видаль, Аридане, Д. Гарсия, Эступиньян — Монкайола, Перес — Торрес, Р. Гарсия (Хосе Мануэль, 66), Ибаньес (Адриан, 78) — Карлона (Энрич, 66).

    Предупреждения: Касорла, Замбо, Ниньо — Эступиньян, Аридане.

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