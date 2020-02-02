Алькасер забил гол в дебютном матче за Вильярреал и помог обыграть Осасуну, Севилья дома не смогла обыграть Алавес

Испания

Вашему вниманию результаты двух поединков Ла Лиги.

К завершению подошли два поединка 22-го тура испанской Ла Лиги. Севилья на Рамон Санчес Писхуан не сумела переиграть Алавес.

Севилья — Алавес 1:1

Голы: Окампос, 77 (пен) — Хоселу, 70.

Севилья: Вацлик — Навас, Сола, Кунде, Родригес — Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 51) — Окампос, Де Йонг (Эн-Несири, 78), Нолито (Сусо, 51).

Алавес: Пачеко — Агиррегабирия (Сайнц, 87), Магальян, Лагуардия, Наварро, Дуарте — Гарсия, Фейса (Риоха, 58), Камараса — Хоселу, Берк (Понс, 58).

Предупреждения: Родригес, Васкес — Лагуардия.

В свою очередь, Вильярреал в родных стенах уверенно обыграл Осасуну. Пако Алькасер отличился голом в дебютном матче за "желтую субмарину".

Вильярреал - Осасуна 3:1

Голы: Пако, 45+1, Пенья, 54, Касорла, 59 (пен) — Аридане, 48.

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Мори, Гаспар — Касорла, Иборра, Тригерос (Замбо, 67), Гомес — Морено (Чуквуэзе, 55), Пако (Ниньо, 78).

Осасуна: Эррера — Видаль, Аридане, Д. Гарсия, Эступиньян — Монкайола, Перес — Торрес, Р. Гарсия (Хосе Мануэль, 66), Ибаньес (Адриан, 78) — Карлона (Энрич, 66).

Предупреждения: Касорла, Замбо, Ниньо — Эступиньян, Аридане.