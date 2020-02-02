Лунин не справился с добиванием, после отбитого пенальти, которое заработал Зозуля

Испания

Дуэль украинцев в самом разгаре

В Овьедо проходит поединок 26-го тура Сегунды, в котором местный Реал Овьедо принимает Альбасете. У хозяев в старте вышел кипер Андрей Лунин, у гостей — нападающий Роман Зозуля.

На 40-й минуте матче Овьедо повели в счете, после того точного удара Техера. Впрочем, на 44-й минуте гости получили право пробить пенальти. Стандарт заработал Роман Зозуля, который был повален в штрафной площадке.

К мячу подошел Педро и не сумел переиграть Лунина с 11-метровой отметки, впрочем первым был на добивании и восстановил паритет на табло.

Первый тайм завершился вничью — 1:1.