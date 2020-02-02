Испания

Дубль Анссумане Фати позволил каталонцам взять реванш у Леванте после поражения в матче первого круга (2:1).

В заключительном матче игрового дня в Ла Лиге Барселона принимала Леванте. В первом круге каталонцы потерпели поражение, так что теперь были решительно настроены взять реванш. Как и полагается фавориту матча, "сине-гранатовые" сразу же завладели игровым и территориальным преимуществом, перебравшись на чужую половину поля. Там хозяевам продолжительное время не удавалось вскрыть оборону соперника, не помогали также и стандартные положения. Со временем острота у ворот Фернандеса таки стала возникать, хорошие шансы забить были у Месси и Гризманна, но оба не попали по воротам из выгодных позиций.

Левантийцы какое-то время огрызались, проводя содержательные атаки, но ни одна из них не завершилась опасным моментом, в заключительной стадии гостям все время чего-то не хватало. Затем они вообще ушли в глухую оборону, а Барселона была только рада полностью забрать мяч себе. Подопечные Кике Сетьена стали оказывать серьезное давление на чужие ворота. Месси сперва не удалось реализовать еще один момент, но Лионель тут же исправился, отдав сразу два ассиста за три минуты. На 30-й минуте Фати получил пас от аргентинца, ушел от Мирамона и легко разобрался с Фернандесом – 1:0. А затем Месси вывел того же Фати на ударную позицию, Анссумане пробил прямо в голкипера, но тот умудрился пропустить между ног – 2:0.

Еще через несколько минут Семеду едва не довел счет до разгромного – Нельсон легко избавился от опеки Везу и Тоньо, после чего пробил по воротам, но на помощь Фернандесу пришла перекладина. После этого каталонцы успокоились, довольствуясь неспешным перекатыванием мяча в центральной зоне. Но перед самим уходом на перерыв у них была еще одна возможность забить. Гризманн снова не воспользовался шансом отличиться, умудрившись не попасть по воротам с нескольких метров после паса Семеду.

После возобновления игры Барселона снова активно пошла вперед и могла забить быстрый гол. Фати выманил на себя Фернандеса и отпасовал под удар Месси, который пробил по воротам, но один из защитников пришел на подстраховку своему голкиперу и выбил мяч с линии. "Лягушки" ответили на это сразу двумя опасными моментами. Сперва Рочина мог отличиться после того, как тер Штеген отбил мяч прямо на него, парировав удар Моралеса, но Рубен простил соперника, не попав по воротам с близкого расстояния. Затем сократить отставание в счете мог Мелеро, но Гонсало пробил прямо в голкипера.

Практически сразу же после этих моментов подопечные Сетьена от греха подальше забрали мяч себе, пойдя в активное наступление на ворота Фернандеса. За креатив и завершение атак снова отвечали Фати и Месси, которые по очереди выводили друг друга на ударные позиции либо пытались все решить собственными усилиями. Однако их стараний было недостаточно для забитого гола. Леванте огрызнулся своим острым выпадом, который завершился ударом Эрнани — тер Штеген не без труда перевел мяч на угловой.

Фати и Месси упустили еще по одному хорошему шансу забить ближе к окончанию встречи — Анссумане пробил мимо створа ворот в падении через себя, а Лионель не смог переиграть Фернандеса в ближнем бою. Под занавес встречи каталонцы снова успокоились, позволяя сопернику больше владеть мячом, что привело к забитому голу. Уже в компенсированное время Рочина сыграл на подборе после подачи углового и хлестко пробил по воротам — мяч по пути задел в Везу и залетел в сетку, тер Штеген не выручил — 2:1. Перед финальным свистком у Рочины была возможность принести своей команде ничью, когда Рубен еще раз пробил по воротам из-за пределов штрафной, но теперь его удар оказался неточным. Как итог, Барселона одержала минимальную победу, взяв реванш за поражение в первом круге. "Сине-гранатовые" снова отстают от Реала на три набранных очка.

В 23-м туре Ла Лиги Барселона отправится в гости к Бетису, а Леванте примет Леганес.

Барселона - Леванте 2:1

Голы: Фати, 30, 32 — Рочина, 90+2

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, де Йонг (Артур, 80) — Месси, Гризманн (Роберто, 71), Фати (Пуч, 87)

Леванте: Фернандес — Мирамон, Везу, Постиго, Тоньо — Рочина, Вукчевич (Барди, 80), Мелеро (Эрнани, 60), Кампанья — Марти, Моралес (Майораль, 60)

Предупреждения: Пике, Альба