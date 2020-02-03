Испания

Защитник Валенсии Эсекьель Гарай получил, судя по всему, серьезную травму.

Эсекьель Гарай получил травму колена, сообщает Marca.

По информации источника, у 33-летнего футболиста разрыв связок. Он рискует пропустить остаток сезона. Тем не менее, Валенсия пока официально не подтвердила степень серьезности повреждения.

Напомним, что аргентинец выступает за "летучих мышей" с сезона-2016/17.

В текущем сезоне Гарай провел 17 матчей в Примере и не отличился результативными действиями.

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