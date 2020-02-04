Испания

Бывший наставник "анчоусов" считает свое увольнение несправедливым и намерен восстановить справедливость в суде.

Виктор Санчес дель Амо подал в суд на Малагу с требованием выплатить ему 600 тысяч евро компенсации за увольнение, сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.

Заседание назначено на 19 февраля. Стороны еще будут иметь возможность заключить мировое соглашение, а если полюбовно решить вопрос не удастся, дело будет рассматривать суд.

Санчес считает, что клуб нанес ему моральный ущерб увольнением. Это произошло после того, как шантажисты выложили в интернет интимное видео, украденное из личной переписки тренера.

Малага на данный момент погрязла в судебных разбирательствах: владелец контрольного пакета акций клуба шейх Аль-Тани предстанет перед судом 18 декабря в деле против одного из миноритарных акционеров клуба. Также "анчоусы" судятся с бывшим спортивным директором Хосе Каминеро и бывшим директором юридической службы клуба Хоакином Хофре.

Малага после 26 туров идет на 17-м месте в Сегунде, набрав 28 очков. Следующую игру команда проведет против Нумансии 9-го февраля.