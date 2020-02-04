Малагу могут исключить из Сегунды

Испания

У клуба большие финансовые трудности.

По информации Cadena Cope, футбольный клуб Малага может перестать быть участником испанской Сегунды.

Сообщается, что у клуба накопились приличные долги (сумма не озвучивается) из-за неумелого руководства клубом владельца "анчоусов" шейха Абдуллы Аль-Тани.

Из-за данных проблем клуб может быть снят с текущего розыгрыша чемпионата Испании и отдан в управление местному муниципалитету.

На данный момент Малага с 28-ю очками в 26 матчах занимает 17-е место. От зоны вылета команду спасают лишь лучшая разница забитых и пропущенных голов.

Ранее сообщалось, что уволенный наставник Малаги требует 600 тыс евро от клуба.