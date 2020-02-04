Испания 04 февраля 2020, 21:59 Барселона подписала защитника Боки Хуниорс Рамоса Сантьяго Рамос продолжит карьеру в каталонской команде. Сантьяго Рамос (по центру), ФК Барселона 04 февраля 2020, 21:59 Барселона приобрела центрбека Боки Хуниорс Сантьяго Рамоса, сообщил официальный сайт "блаугранас". 18-летний футболист заключил соглашение по схеме "3+2". Посмотреть эту публикацию в Instagram ❗ [ÚLTIMA HORA] Santiago Ramos Mingo s'incorpora al Barça B ❗ [ÚLTIMA HORA] Santiago Ramos Mingo se incorpora en el Barça B ❗ [BREAKING NEWS] Santiago Ramos Mingo joins Barça B Публикация от FC Barcelona B (@fcbarcelonab) 4 Фев 2020 в 11:24 PST Аргентинский футболист будет выступать за Барселону Б. Его отступные составляют 60 миллионов евро. Если Рамос будет переведен в основную команду, то сумма возрастет до 100 млн. Отметим, что Рамос не играл за основную команду в официальных матчах. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Сантьяго Рамос Команды Барселона Бока Хуниорс Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте