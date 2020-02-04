Испания

Сантьяго Рамос продолжит карьеру в каталонской команде.

Барселона приобрела центрбека Боки Хуниорс Сантьяго Рамоса, сообщил официальный сайт "блаугранас".

18-летний футболист заключил соглашение по схеме "3+2".

Аргентинский футболист будет выступать за Барселону Б. Его отступные составляют 60 миллионов евро. Если Рамос будет переведен в основную команду, то сумма возрастет до 100 млн.

Отметим, что Рамос не играл за основную команду в официальных матчах.

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