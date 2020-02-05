Президент клуба назначил экстренное заседание в связи с вчерашними высказываниями француза и аргентинца.
Лионель Месси и Эрик Абидаль, Getty Images
05 февраля 2020, 11:48
Хосеп Мария Бартомеу сегодня проведет внеплановое собрание руководства Барселоны, чтобы обсудить ситуацию вокруг Эрика Абидаля и Лионеля Месси. По результатам этой встречи Абидаль может быть уволен с поста спортивного директора "сине-гранатовых", утверждает каталонское радио RAC1.
Вчера Sport опубликовал интервью Эрика Абидаля, в котором тот заявил, что клуб решил уволить Эрнесто Вальверде, потому что "много игроков были недовольны или работали недостаточно усердно".
Такие высказывания взбесили обычно спокойного Лионеля Месси, который в своей Инстаграм-истории потребовал назвать имена таких игроков, назвав высказывание Абидаля ложью.
Барселона пока воздержалась от официального комментария возникшего конфликта.