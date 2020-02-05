Испания

Дубль Сольдадо помог Гранаде сотворить исторический результат.

В рамках четвертьфинала Кубка Испании Гранада дома переиграла Валенсию (2:1). Дубль в ворота своей бывшей команды оформил Роберто Солдадо.

Для Гранады победа над "летучими мышами" помогла клубу добиться исторического результата.

"Насриды" пробрались в полуфинал национального кубка впервые с 1969-го. Тогда за шаг до финала команду остановил Атлетик Бильбао (1:3).

Наивысшим достижением Гранады в Кубке является финал 1959-го. В решающем матче команда уступила Барселоне (1:4).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.