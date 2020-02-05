Француз рассказал о чемпионской гонке в Испании.
Зинедин Зидан, Getty Images
05 февраля 2020, 17:59
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился своим мнением о борьбе с Барселоной за чемпионский титул в Испании накануне кубкового матча с Сосьедадом.
"Барселона будет сражаться до конца сезона, у них нет очевидных слабостей. Они очень хорошо выступают. Мы ни минуты не думаем о них, так как мы можем концентрироваться лишь на себе.
Мы еще ничего не выиграли, они будут сражаться до последнего. Хорошие команды всегда хорошо выступают", – рассказал Зидан в интервью изданию Marca.
Матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад состоится на Сантьяго Бернабеу в четверг, 6 января.
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