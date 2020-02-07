Вашему вниманию видеообзор матча Кубка Испании между Атлетиком из Бильбао и Барселоной.
Атлетик - Барселона, photo Athletic Club
07 февраля 2020, 07:10
На Сан Мамес в Бильбао состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании. Атлетик принимал Барселону. Баски сумели обыграть команду Кике Сетьена и выйти в полуфинал турнира.
Атлетик — Барселона 1:0
Гол: Вильямс, 90+3
Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче — Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77) — Вильямс.
Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике (Умтити, 80), Ленгле, Альба — Ракитич (Артур, 69), Бускетс, де Йонг — Роберто, Месси, Фати (Гризманн, 57).
Предупреждения: Йерай, Весга, Капа — Семеду, Месси, Альба, де Йонг, Пике, Артур.
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