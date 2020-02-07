Испания

Вашему вниманию видеообзор матча Кубка Испании между Атлетиком из Бильбао и Барселоной.

На Сан Мамес в Бильбао состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании. Атлетик принимал Барселону. Баски сумели обыграть команду Кике Сетьена и выйти в полуфинал турнира.

Атлетик — Барселона 1:0

Гол: Вильямс, 90+3

Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче — Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77) — Вильямс.



Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике (Умтити, 80), Ленгле, Альба — Ракитич (Артур, 69), Бускетс, де Йонг — Роберто, Месси, Фати (Гризманн, 57).

Предупреждения: Йерай, Весга, Капа — Семеду, Месси, Альба, де Йонг, Пике, Артур.

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