Испания

Хавбек каталонцев — о целях команды на сезон.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс высказал свое мнение о вылете его команды из четвертьфинала Кубка Испании от Атлетика (0:1).

"Сейчас мы просто сосредоточены лишь на спортивных факторах, а не на конфликтах в клубе. Мы выиграли в Примере на выходных, но в Кубке у нас не получилось".

"Это печальный день для всех. У нас осталось два соревнования и мы должны продолжать бороться. Мы должны продолжить. Все злые. На самом деле, против Атлетика мы сделали все хорошо", — цитирует Бускетса Goal.

Ранее свою оценку проигранному поединку против басков дал главный тренер каталонцев Кике Сетьен.