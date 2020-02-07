Испания

Главный тренер каталонцев прокомментировал игру против Атлетика.

Барселона в 1/4 Кубка Испании противостояла Атлетику и выбыла из турнира после поражения с минимальным счетом.

Кике Сетьен, главный тренер каталонцев, остался доволен своей командой и сетует на невезение.

"Результат всегда имеет главное значение. Команда показала очень хороший уровень. Играть против Атлетика нелегко, но я не думаю, что у Тер Штегена было много работы. Во втором тайме мы создали четыре или пять хороших моментов. Вся вторая часть игры прошла так, как мы хотели.

Каждый год в футболе бывают дни, когда забиваешь гол после одного удара, а в другой раз хватит и десяти. Не знаю, какой из факторов на это влияет: уверенность, вдохновение или что-то другое. Есть вещи, которые ни тренеры, ни игроки не могут контролировать", — приводит слова Кике Сетьена Marca.

Напомним, что впервые за 17 лет на стадии полуфинала Кубка Испании не будет ни Реала, ни Барселоны, ни Атлетико.