Испания

Менеджер высказал свое мнение о травматичности форварда.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал вылет форварда Усмана Дембеле, вероятно, до конца сезона из-за разрыва связок колена.

"Я беспокоюсь о Дембеле, и не только со спортивной точки зрения, но и лично, потому что он необыкновенный парень".

"Я очень разочарован тем, что он не может играть в футбол в течение нескольких месяцев. Он этого не заслуживает, потому что он выдающийся футболист. Я забочусь об этом больше, чем о ком-либо еще"

"Как только мы точно узнаем длительность восстановления, мы примем решение о поиске замены", — цитирует Сетьена Marca.

Ранее сообщалось, что французский футболист вскоре перенесет операцию в Финляндии, после чего станут известны сроки, когда форвард вернется на поле.