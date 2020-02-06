Испания

Француз пропустит около четырех месяцев.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле готовится к очередной операции на подколенном сухожилии.

Дембеле получил разрыв коленных связок на тренировке Барселоны на этой неделе. Как сообщает издание AS, французский форвард отправится в Финляндию, где во вторник перенесет операцию.

По предварительным прогнозам, восстановление нападающего займет около четырех месяцев.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что нападающий Луис Суарес также пропустит четыре месяца после операции.

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