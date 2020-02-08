Испания

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста мог снова выступать за каталонскую команду.

Барселона пыталась заполучить Андреса Иньесту, сообщает Sport.es.

По информации источника, 35-летний полузащитник получил несколько предложений от европейских клубов, а одно из них – от "сине-гранатовых". Тем не менее, Иньеста отказался возвращаться в Барселону.

Сообщается, что каталонский клуб хотел арендовать испанца до конца сезона. Соглашение с японским клубом рассчитано до конца 2021 года.

За Виссел Кобе Иньеста успел отыграть 41 матч: на его счету 10 голов и 11 ассистов.

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