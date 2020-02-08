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Легенды Барселоны продолжают собирать титулы и в Стране восходящего солнца.

Виссел Кобе, выигравший первый официальный трофей в мире футбола в 2020 году – Кубок Японии – прибавил к своей коллекции и Суперкубок страны.

В матче за Суперкубок Виссел Кобе трижды выходил вперед (Андрес Иньеста отметился ассистом), и трижды Йокогама Ф. Маринос находила силы отыграться.

В послематчевой серии пенальти команды забили по два удара (в том числе Иньеста), а далее было допущено девять промахов на двоих подряд (среди не забивших – и Томас Вермален). Решающий удар нанес Хотару Ямагучи – 3:2 в серии послематчевых пенальти в пользу Виссел Кобе.

Также всю игру в составе Виссел Кобе провел воспитанник Барселоны Серхи Сампер, а тренером команды является немец Торстен Финк, в Европе работавший с Базелем, Гамбургом, АПОЭЛом, Аустрией и Грассхопперс.

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