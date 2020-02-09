Хетафе — Валенсия 3:0 Видео голов и обзор матча

Хетафе не составило труда обыграть в родных стенах Валенсию.
Хетафе - Валенсия, twitter.com/valenciacf
09 февраля 2020, 00:12
В 23-м туре чемпионата Испании Хетафе принимал Валенсию.
Хозяева без проблем разобрались с гостями, и этот результат можно считать вполне сенсационным.
Обзор матча:
Хетафе – Валенсия 3:0
Голы: Молина, 58, 67, Мата, 87
Хетафе: Сориа – Суарес, Даконам, Эчеита, Мирамонтес – Ньом (Кенеди, 61), Арамбарри, Максимович (Тимор, 89), Кукурелья – Мата, Молина (Анхель, 80)
Валенсия: Доменек – Флоренци, Габриэль, Диахаби, Гайя – Солер (Ли Ка Ин, 70), Парехо, Кондогбиа, Торрес – Родриго (Гедеш, 59), Гомес (Собрино, 89)
Предупреждения: Ньом, Суарес, Арамбарри, Эчеита – Торрес, Габриэль, Гомес, Диахаби
Удален: Флоренци, 78.
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