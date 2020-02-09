Хетафе — Валенсия 3:0 Видео голов и обзор матча

Испания

Хетафе не составило труда обыграть в родных стенах Валенсию.

В 23-м туре чемпионата Испании Хетафе принимал Валенсию.

Хозяева без проблем разобрались с гостями, и этот результат можно считать вполне сенсационным.

Обзор матча:

Хетафе – Валенсия 3:0

Голы: Молина, 58, 67, Мата, 87

Хетафе: Сориа – Суарес, Даконам, Эчеита, Мирамонтес – Ньом (Кенеди, 61), Арамбарри, Максимович (Тимор, 89), Кукурелья – Мата, Молина (Анхель, 80)

Валенсия: Доменек – Флоренци, Габриэль, Диахаби, Гайя – Солер (Ли Ка Ин, 70), Парехо, Кондогбиа, Торрес – Родриго (Гедеш, 59), Гомес (Собрино, 89)

Предупреждения: Ньом, Суарес, Арамбарри, Эчеита – Торрес, Габриэль, Гомес, Диахаби

Удален: Флоренци, 78.