Испания

"Сливочные" одержали победу со счетом 4:1.

В матче 23-го тура Примеры Реал Мадрид обыграл на выезде Осасуну со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет на 14-й минуте, когда отличился Унаи Эмери. Однако Реал сравнял уже в середине первого тайма усилиями Иско. Спустя пять минут капитан Серхио Рамос вывел "сливочных" вперед после розыгрыша углового.

Во втором тайме подопечные Зинедина Зидана контролировали ход поединка и укрепили свое преимущество после голов вышедших на замену Лукаса Васкеса и Луки Йовича.

После этого матча Реал продолжает лидировать в турнирной таблице и опережает Барселону на 6 очков. Осасуна же занимает 12-ю строчку, имея в активе 28 пунктов.

Осасуна – Реал Мадрид 1:4

Голы: У. Гарсия, 14 – Иско, 33, С. Рамос, 38, Васкес, 84, Йович,90+2.

Осасуна: Эррера – Эступиньян, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Видаль – Арнаис (Энрик, 61), Брашанац, Монкайола (Мерида, 10), Иньиго Перес, Роберто Торрес (Кардона, 77) – Рубен Гарсия.

Реал Мадрид: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Вальверде – Бэйл (Васкес, 71), Бензема (Йович, 88), Иско (Винисиус, 82).

Предупреждение: Видаль, Д. Гарсия – Карвахаль, Рамос.

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