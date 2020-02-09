Испания

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать третьего тура испанской Ла Лиги между севильским Бетисом и каталонской Барселоной.

В главном поединке футбольного уик-энда в Испании будет иметь место довольно знаковое событие для отдельных его участников. Хуниор Фирпо перешел в Барселону именно из стала севильского Бетиса, а Карлес Аленья пополнил состав команды Руби в минувшее зимнее трансферное окно, перейдя на условиях арендного соглашения из Барселоны. Оба футболиста попали в стартовые составы своих команд на предстоящий поединок.

Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо, Родригес, Аленья — Каналес, Фекир — Иглесиас.

Запасные: Марин, Барраган, Сидней, Гонсалес, Тельо, Хоакин, Морон.

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Умтити, Ленгле, Фирпо — Роберто, Бускетс, де Йонг, Видаль — Месси, Гризманн.

Запасные: Пенья, Ракитич, Артур, Альба, Пуч, Фати, Араухо.

Матч Бетис — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.