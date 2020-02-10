Испания

Барселона добилась волевой победы над Бетисом, Месси сделал три ассиста

Команды не досчитались по одному игроку в своих составах на момент финального свистка (2:3).

Бетис — Барселона, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Бетис — Барселона 2:3

Голы: Каналес, 6 (пен.), Фекир, 26 — де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Ленгле, 72 Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо (Хоакин, 70), Г. Родригес (Тельо, 86), Аленья — Каналес, Фекир — Иглесиас (Морон, 61).



Барселона: Тер Штеген — Семеду, Умтити, Ленгле, Фирпо (Альба, 57) — Роберто, Бускетс, де Йонг, Видаль (Артур, 58) — Месси, Гризманн (Ракитич, 89). Предупреждения: Эмерсон, Манди, Хоакин, Фекир — Ленгле, Роберто, Видаль, Бускетс. На 76-й минуте был удален Набиль Фекир (Бетис) (повторное предупреждение).



На 79-й минуте был удален Клеман Ленгле (Барселона) (повторное предупреждение).