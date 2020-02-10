Голкипер Овьедо Андрей Лунин коротко прокомментировал ничью с Райо Вальекано.
АНДРЕЙ ЛУНИН, ФОТО: FUTBOLMAHOU
10 февраля 2020, 11:05
В 27-м туре Сегунды между собой встречались Райо Вальекано и Овьедо. Усилиями украинского голкипера гости сумели не проиграть.
"Есть только один способ – работать и не останавливаться".
"Плюс одно очко. Продолжаем", — написал Андрей Лунин на своей странице в Instagram.
Отметим, что Лунин стал лучшим игроком матча Райо Вальекано – Овьедо.
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