Испания

Барселона испытывает проблемы в центральной зоне защиты.

Барселона испытывает проблемы с центральными защитниками в преддверии поединка 24-го тура испанской Примеры против Хетафе.

Как сообщает AS, Жерар Пике и Самуэль Умтити пропустили последнюю тренировку команды в общей группе.

Испанец получил несерьезное повреждение и пока работает по индивидуальной программе. Отмечается, что в ближайшее время Пике должен вернуться к привычному режиму тренировок.

С французским центрбеком ситуация гораздо плачевнее — он испытывает проблемы с коленом и проходит восстановительные процедуры.

Стоит также отметить, что в предстоящем матче Барселоне не поможет Клеман Ленгле, который был удален в поединке против Бетиса.

Эта ситуация создает "сине-гранатовым" большие трудности при выборе центральных защитников на матч с Хетафе, который состоится 15 февраля в 17:00 по киевскому времени.