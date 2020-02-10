Барселона испытывает проблемы в центральной зоне защиты.
Жерар Пике, Getty Images
10 февраля 2020, 17:56
Барселона испытывает проблемы с центральными защитниками в преддверии поединка 24-го тура испанской Примеры против Хетафе.
Как сообщает AS, Жерар Пике и Самуэль Умтити пропустили последнюю тренировку команды в общей группе.
Испанец получил несерьезное повреждение и пока работает по индивидуальной программе. Отмечается, что в ближайшее время Пике должен вернуться к привычному режиму тренировок.
С французским центрбеком ситуация гораздо плачевнее — он испытывает проблемы с коленом и проходит восстановительные процедуры.
Стоит также отметить, что в предстоящем матче Барселоне не поможет Клеман Ленгле, который был удален в поединке против Бетиса.
Эта ситуация создает "сине-гранатовым" большие трудности при выборе центральных защитников на матч с Хетафе, который состоится 15 февраля в 17:00 по киевскому времени.