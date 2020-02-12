Испания

Полузащитник Реала Эден Азар в скором времени может сыграть за свою команду.

Эден Азар восстановился после травмы, сообщает Marca.

Источник информирует, что 29-летний футболист будет готов выйти на поле уже в матче 24-го тура Примеры против Сельты.

Азар получил травму в конце ноябре в матче с ПСЖ (2:2) в Лиге чемпионов, и с тех пор не играл за свою команду.

Матч Реал – Сельта состоится 16 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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