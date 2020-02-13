Испания

Французский защитник испытывал проблемы с коленом.

Барселона провела предпоследнюю тренировку перед поединком 24-го тура испанской Примеры против Хетафе, который состоится 15 января в 17:00 по киевскому времени.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", Самуэль Умтити, который ранее испытывал проблемы с коленом и мог пропустить предстоящий матч, вернулся в общую группу и тренировался в обычном режиме.

Отмечается, что защитник Жерар Пике и голкипер Нето также провели занятие со всей командой, а Нельсон Семеду работал по индивидуальной программе из-за недавней ангины.

Учитывая дисквалификацию Клемана Ленгле, которая создала Барселоне проблемы при выборе защитников в центральную зону, ситуация, похоже, изменилась, так как Умтити и Пике могут помочь своей команде в матче против Хетафе.

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