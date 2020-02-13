Испанский специалист пока не определился со следующим местом работы.
Эрнесто Вальверде, Getty Images
13 февраля 2020, 17:21
Испанский коуч Эрнесто Вальверде покинул пост главного тренера Барселоны в январе этого года из-за неудовлетворительных результатов команды.
Несмотря на это, специалист не держит зла на руководство и в ближайшем будущем планирует вернуться к тренерской деятельности.
"Работа в Барселоне — невероятный опыт для меня. Мне очень повезло, что я поработал в таком клубе. Я рад, что у меня была эта возможность, но когда подписываешь контракт, понимаешь, что все будет зависеть от результатов. Тренер всегда несет ответственность".
"Я не думаю о том, отнеслись ли ко мне справедливо. Что хорошего в том, чтобы смотреть в прошлое? Я хочу смотреть в будущее и двигаться вперед".
"Пока я еще не принял никаких решений касательно продолжения своей карьеры. Возможно, я отправлюсь в необычное приключение. Когда Иньеста сказал, что едет в Японию, это тоже выглядело странно", — приводит слова Вальверде Marca.
Ранее сообщалось, что Эрнесто Вальверде не будет требовать у Барселоны отступных за досрочное расторжение контракта.
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