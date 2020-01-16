Испания

Тренер решил отказаться от зарплаты за полтора года.

Бывший тренер Эрнесто Вальверде не будет требовать у Барселоны выплаты отступных за досрочное расторжение контракта, сообщает Mundo Deportivo.

Испанский тренер сообщил своему агенту, чтобы он не предъявлял каталонскому клубу требований по выплате зарплаты за полтора года, которые у него оставались по соглашению. Специалист решил расстаться без скандалов и сохранить хорошие отношения с руководством клуба.

Напомним, Барселона уволила Вальверде в минувший вторник и назначила на его место Кике Сетьена.

Вальверде работал во главе Барселоны с мая 2017 года. Вместе с "сине-гранатовыми" 55-летний специалист выиграл два чемпионских титула Примеры, а также Кубок и Суперкубок Испании.

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