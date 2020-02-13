Атлетико огласил заявку на поединок чемпионата Испании.
АЛЬBАРО МОРАТА, ФОТО GETTY IMAGES
13 февраля 2020, 22:05
Атлетико в рамках 24-го тура чемпионата Испании сыграет против Валенсии на выезде. Диего Симеоне сможет рассчитывать на Альваро Морату, а вот Жоау Фелиш по-прежнему восстанавливается.
Полная заявка Атлетико:
Вратари: Адан, Облак
Защитники: Хименес, Ариас, Лоди, Савич, Фелипе, Эрмосо, Врсалько
Полузащитники: Партей, Коке, Сауль, Лемар, Льоренте, Витоло, Карраско
Нападающие: Мората, Корреа, Рикард
Начало матча, который состоится в пятницу, 14 февраля, запланировано на 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.