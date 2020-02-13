Испания

Атлетико огласил заявку на поединок чемпионата Испании.

Атлетико в рамках 24-го тура чемпионата Испании сыграет против Валенсии на выезде. Диего Симеоне сможет рассчитывать на Альваро Морату, а вот Жоау Фелиш по-прежнему восстанавливается.

Полная заявка Атлетико:

Вратари: Адан, Облак

Защитники: Хименес, Ариас, Лоди, Савич, Фелипе, Эрмосо, Врсалько

Полузащитники: Партей, Коке, Сауль, Лемар, Льоренте, Витоло, Карраско

Нападающие: Мората, Корреа, Рикард

Начало матча, который состоится в пятницу, 14 февраля, запланировано на 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.