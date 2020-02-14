Валенсия — Атлетико. Накануне

Испания

Football.ua анонсирует поединок Ла Лиги между Валенсией и мадридским Атлетико.

Центральный поединок 24-го тура испанской Ла Лиги состоится на Месталье, в котором встретятся два участника плей-офф Лиги чемпионов. Несмотря на предстоящие поединки на международной арене, очная встреча Валенсии и Атлетико является не менее важной для каждого из коллективов.

Валенсия — Атлетико Мадрид

Пятница, 14 февраля, 22:00. Месталья, Валенсия. Главный арбитр — Давид Хименес. Прямая трансляция на телеканалах Футбол 2 и Megogo Футбол.

Не секрет, что обе команды находятся не в самых лучших кондициях незадолго до старта плей-офф Лиги чемпионов. Из пяти последних поединков, Валенсия побеждала дважды, Атлетико — один раз. Однако, несмотря на важность еврокубковых баталий, и у Валенсии, и у Атлетико уйма нерешенных вопросов в Ла Лиге. В нынешнем сезоне "матрасники" непривычно для себя рискуют остаться без каких-либо медалей в чемпионате. Да и у Валенсии существуют риски и вовсе остаться без еврокубков. Плотность в верху турнирной таблицы обещает жаркую концовку, как было и в прошлом сезоне.

Данный поединок интересен не только своей вывеской, но и тем, что Атлетико опережает "летучих мышей" всего на два очка. Казалось бы, мадридцам вполне интересна будет даже ничья, но в таком случае они рискуют упустить свое четвертое лигочемпионовское место, оказавшись позади как Севильи, так и Реал Сосьедада. После серии неудачных матчей, Атлетико сумел добыть победу в предыдущем туре, на своем поле обыграв Гранаду. И то, не без труда.

Валенсии предыдущую неделю хочется забыть как страшный сон. Вначале они вылетели из Кубка Испании от Гранады (1:2), затем были разгромлены в пригороде Мадрида. Постарался Хетафе (0:3). При чем матч был проигран по всем параметрам, а "лос чес" ни разу не попали в створ ворот. Такая же участь может их ждать и в матче против Атлетико, который способен выстраивать автобусы у своих ворот и качественно проводить контратаки. Валенсия не может обыграть Атлетико уже более пяти лет. В последний раз им это удавалось в октябре 2014-го на Месталье (3:1).

Букмекер Parimatch в данном поединке небольшое предпочтение отдает все же мадридцам. Победа команды Симеоне оценивается коэффициентом 2.6, в то время как Валенсии — 3.1. Ничья приравнивается к показателю 3.05.

прогноз 0:0