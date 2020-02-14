Испания

Специалист будет первым кандидатом, в случае увольнения Лопетеги.

Испанский специалист Унаи Эмери может вернуться в Севилью. Об этом утверждает AS.

Тренер является приоритетным кандидатом на должность наставника андалусийцев, в случае, если руководство клуба решит уволить Хулена Лопетеги.

Севилья на данный момент пребывает в посредственной форме и не может выиграть уже в трех матчах кряду, занимая в Ла Лиге пятое место.

Унаи Эмери работал в клубе в период с 2013-го по 2016-й. За три сезона андалусийцы выиграли три Лиги Европы.

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